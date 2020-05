¡Angélica Rivera reaparece con este divertido video en redes en plena cuarentena! "¿Quién es la más pedorra?". La actriz sorprendió a sus fans con este cómico video en pleno confinamiento que demuestra su actual estado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los momentos que más esperábamos y aquí lo tenemos. Angélica Rivera se dejó ver, bueno, más que ver escuchar, en redes sociales en un desternillante video protagonizado por sus tres hijas. La feliz mamá está con ellas en este delicado periodo de confinamiento y juntas se entretienen de buena manera. Fernanda, Sofía y Regina hicieron uno de esos famosos challenges de las redes, una especie de test de personalidad, esta vez entre hermanas, que dejó al descubierto sus hábitos, puntos fuertes y débiles. "¿Quién es la más pedorra?", preguntó la actriz. Ella era la narradora oficial de este divertidísimo ejercicio en el que tenían que untar sus caras en harina dependiendo de la respuesta. Las tres bellezas, sin excepción, compartieron el video hace unos días en sus perfiles de Instagram armando un gran revuelo. Y no solo por lo cachondo de su contenido sino porque los fans descubrieron en nada que detrás de la cámara que grababa se escondía la reconocida actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angélica, que tiene un perfil en IG pero privado, fue casi más protagonista que sus hijas haciendo este juego. "Esa voz la conozco", "¿Y esa voz de quién será?", "¡Angélica!", escribieron algunos de los seguidores al identificarla. Parece que la protagonista de Destilando amor está pasando estos días con sus tres grandes amores y, a juzgar por las imágenes, no se están aburriendo nada de nada. ¡Gracias por darnos ideas para esta cuarentena!

