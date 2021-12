Angélica Rivera y su ex José Alberto 'El Güero' Castro juntos y en piyama ¡Mira las fotos! Sofía Castro compartió una foto en piyama frente al arbolito navideño con sus padres Angélica Rivera y José Alberto 'El Güero' Castro. "Somos una familia, no convencional, pero más unida que nunca", aseguró. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Castro celebró la época navideña con un retrato familiar junto a sus padres Angélica Rivera y José Alberto 'El Güero' Castro. También posan frente al arbolito con sus otras dos hijas —Fernanda Castro y Regina Castro— y junto a su mascota. "Que todo lo bueno te abrace, te acompañe y se quede contigo por siempre. Les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Todo mi amor y mi cariño siempre", escribió Sofía Castro junto a la imagen. La actriz de 25 años —quien ha brillado en las series Malverde: El santo patrón y El dragón— luce feliz junto a sus padres. "Esto somos nosotros cinco, una familia sí no convencional, pero más unida que nunca. Y obviamente la mejor", añadió junto al retrato familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz mexicana de 52 años —protagonista de populares culebrones como Destilando amor y La dueña— y el productor de telenovelas, de 58, posaron sonrientes con sus hijas. La historia de amor de José Alberto Castro y Angélica Rivera duró 14 años. En el 2008 se separaron, pero mantienen una estrecha amistad. Guero Castro y Angelica Rivera Credit: Mezcalent.com Tras poner fin a su matrimonio con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera parece vivir una etapa de plenitud junto a sus hijas. En julio de 2021, 'El Güero' dijo al programa El Break de las 7 que no hay reconciliación amorosa con su exesposa, aunque se llevan muy bien. "Ella es una mujer que quiero muchísimo porque es la mama de mis hijas y tuvimos una relación maravillosa... pero ya la distancia y el tiempo nos ha dado caminos diferentes. La sigo viendo y seguimos conviviendo mucho porque tengo 3 hijas con ella", declaró el productor mexicano sobre Rivera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angélica Rivera y su ex José Alberto 'El Güero' Castro juntos y en piyama ¡Mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.