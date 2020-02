¡Angélica Rivera ya está de regreso en las redes sociales con muchas novedades! Después de más de un año retirada del mundo virtual, la actriz mexicana ha retomado su relación con Instagram con un nuevo perfil que ha dado a conocer su hija Sofía Castro. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La echábamos de menos en este mundillo de las redes sociales. Tras su divorcio con Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera cerró su cuenta de Instagram y puso un punto y aparte a su relación con estas plataformas. Sin embargo, gracias a su hija Sofía Castro, hemos descubierto que está de regreso. En realidad, a la joven actriz se le escapó ese detalle. Pero rápidamente fuimos conscientes de que la veterana actriz tenía un nuevo perfil con un nombre diferente al anterior. Sofía lo compartía en una de sus historias donde agradecía a su madre por todo su apoyo a lo largo de su vida. Desafortunadamente, el perfil de Angélica es privado, tan solo tienen acceso a sus publicaciones las personas más allegadas a quienes ella acepte cuando soliciten su amistad. Image zoom Sofía Castro Por ejemplo, su primogénita. Madre e hija mantienen una relación maravillosa y son el gran apoyo la una de la otra. Tras hacerse público este perfil, la cuenta ha cambiado de foto principal, que en un principio era de la propia actriz y ahora es de un paisaje. Además de Sofía, se puede ver que otras actrices como Makyta Soler siguen a La Gaviota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Por ahora y como informábamos se trata de una cuenta personal y privada, pero el regreso a la pantalla de Angélica podría significar la apertura de sus redes para el alivio y alegría de sus millones de seguidores que la esperan. De momento nos conformamos con saber que anda por ahí rondando. Image zoom Este 2020 promete ser el año de su vuelta a las tablas. Uno de los anuncios más esperados y deseados después de tantos años alejada de lo que fue su profesión. ¡Qué ganas de volver a verla en acción! Advertisement

