Angélica Rivera regresa a la actuación "por la puerta grande" Tras muchos rumores que aseguraban Angélica Rivera estaba pensando en retomar su carrera profesional, ahora se ya es una realidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras haberse convertido en esposa de Enrique Peña Nieto y primera dama de México, Angélica Rivera dejó su trabajo como actriz cuando estaba en la cima protagonizando diversos melodramas. Luego de su divorcio, se había especulado mucho sobre su regreso profesional; tras algunos años, parece que la famosa está lista para volver a las pantallas de televisión. "Muy próximo, muy pronto. Ya veremos cuándo. Creo que sí [los va a sorprender], pero ya no preguntes más por favor", reveló su hija Sofía Castro al periodista Eden Dorantes. "No puedo decir nada todavía. Mi mamá [Angélica Rivera] está muy contenta, sí ya va a regresar a trabajar. Y va a regresar, ahora sí, mejor que nunca. Va a regresar por la puerta grande; bueno, mi mamá siempre ha estado por la puerta grande, entonces, va a regresar mejor que nunca". Si bien la joven no quiso dar mayores detalles al respecto, dio a conocer que realizó una película en Estados Unidos que se estrenará en breve. Además, tiene otras ofertas profesionales de las que dará detalles más adelante. "No es nada más prepararse en el mercado de Estados Unidos, sino en tu carrera y en tu profesión, y en todos los aspectos", advirtió. Angelica Rivera Spanish Royals Host A Lunch For President Of Mexico And His Wife Credit: Paolo Blocco/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He tenido varias propuestas. Terminé una película en Estados Unidos; la cual me tiene muy contenta, pronto les podré contar un poquito más, ahorita no me dejan decir nada por tema de confidencialidad", explicó. "Este proyecto me sorprendió, mandé un casting antes de Navidad y me contestaron después de Año Nuevo". Así como Sofía Castro estará en cine y televisión el próximo año, su madre Angélica Rivera también lo hará. Habrá que esperar la sorpresa que prepara.

