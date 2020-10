Close

Lluvia de piropos y críticas a la nueva imagen de Angélica Rivera La actriz deslumbró en la alfombra roja de los premios Billboard con un cambio radical de look y una apariencia casi tan fresca y juvenil como la de su hija Sofía Castro, a la que acompañaba. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Espectacular y polémica. Estos son los dos adjetivos que mejor describen la reaparición de Angélica Rivera en la alfombra roja de los premios Billboard de la música latina. La actriz acudió acompañando a su hija Sofía Castro y la lluvia de piropos (y críticas) no se hizo esperar. Su cambio de imagen es impresionante y muy notable. Aunque mantiene su belleza, su larga melena rubia y esbelta figura, la protagonista de La gaviota se ve mucho más joven y con un look muy renovado. Tanto que algunos opinan que más que madre e hija parecen hermanas y amigas. El diseñador de imagen Víctor Guadarrama compartía en Instagram estas imágenes que han provocado revuelo y admiración a partes iguales. Image zoom Angélica Rivera IG/Víctor Guadarrama Image zoom Angélica Rivera IG/Víctor Guadarrama Sus fans no tardaron en regalarle piropos y palabras bonitas después de tanto tiempo sin verla. Su aparición sorpresa fue todo un regalo para sus admiradores de toda la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hermosa, perfecta, diosa, divina y arte puro son algunos de los halagos que le dedicaron. Pero como suele ser en estos casos, también hubo quienes no entendieron ese cambio tan radical. "Le cambiaron la cara completa", "No parece ella, se ve más joven que la hija", "Esa no es ella", llegaron a opinar. Esta puesta en escena es la antesala del esperado regreso a los sets de Angélica. Un momento que cada vez está más cerca y que promete grandes sorpresas. Tic tac, tic tac.

