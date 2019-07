Angélica Rivera reaparece tras despedir a su abuelo y habla de sus nuevos proyectos La actriz mexicana rompe el silencio y habla de la pérdida de su abuelo y los proyectos profesionales que le llenan de ilusión. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Es una dama encima y detrás de los escenarios. Angélica Rivera volvió a demostrar su carisma, respeto y buena educación al reaparecer en los medios de lo más sencilla y natural tras el fallecimiento de su abuelito. La actriz compartió con las cámaras el dolor pero a la vez la alegría de haber podido disfrutar tanto tiempo de él. “Gracias por acompañarnos en un momento tan lindo, en despedir a mi abuelo, que fue un gran hombre”, dijo acompañada de sus dos hijas Fernanda y Sofía Castro. Al ser cuestionada por su carrera y proyectos venideros, educada como siempre, habló de lo que tiene entre manos y dejó algo claro acerca de su trayectoria, por si a alguien se le ha olvidado: no le debe nada a nadie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tengo proyectos muy interesantes para trabajar”, adelantó a los micrófonos. Un trabajo del que aclaró, y que le quede claro a Enrique Peña Nieto, ha vivido durante décadas y antes de conocerle y casarse con él. Sin mencionarle pero directa, así se expresó para los malpensados. “Mi trabajo es mi pasión. Mi carrera es con lo que vivido toda mi vida”. Image zoom Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images A pesar de haber hecho un parón en la misma por su matrimonio con el expresidente, quiere volver y ha prometido hablar muy pronto de ello en una rueda de prensa. Una profesión que como bien ha dicho es la que le ha mantenido toda su vida, sin la ayuda de nadie, nada más que de su esfuerzo y tesón. ¡Deseando saber en qué anda para poder disfrutarla de nuevo en la pantalla! Advertisement EDIT POST

