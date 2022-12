Angélica Rivera reaparece en Miami ¡en muy buena compañía! ¡El tiempo se detuvo para Angélica Rivera! Luce igual que cuando protagonizaba Destilando amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angélica Rivera Angélica Rivera | Credit: Mezcalent Art Basel en Miami es un evento internacional que explora la escena del arte y la moda local e internacional. Durante la ajetreada semana, muchos famosos se dan cita a la Ciudad del Sol para disfrutar de la belleza del arte contemporáneo en toda su viveza y color. Tal es el caso de Angélica Rivera, quien muy pocas veces se deja ver en publico. Fue su hija, Sofía Castro -fruto de su relación con el productor mexicano José Alberto Castro- quien mostró a la protagonista de Destilando amor y La dueña en sus redes sociales. En un video que la joven de 26 años compartió en sus stories de Instagram, la vemos muy sonriente junto a su mami, quien luce una gorra, gafas de sol, blazer negro y top rosado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La mejor compañera para Art Week. Te amo mamita", escribió Sofía en el clip. Angélica Rivera reaparece junto a hija sofia castro Credit: Sofia Castro IG Ademas de ser mejores amigas, Sofía y Angélica son muy parecidas físicamente. ¡Hasta podrían pasar por hermanas gemelas! Estar con sus tres hijas, Fernanda, Sofía y Regina Castro, ha sido la mayor prioridad de la actriz desde que se alejara de los focos hace más de tres años. Su regreso a las telenovelas sigue siendo la gran incógnita que todos se preguntan, sin embargo, todo parece indicar que la famosa está lista para volver a las pantallas de televisión. "Muy próximo, muy pronto. Ya veremos cuándo. Creo que sí [los va a sorprender], pero ya no preguntes más por favor", reveló su hija Sofía al periodista Eden Dorantes. "No puedo decir nada todavía. Mi mamá [Angélica Rivera] está muy contenta, sí ya va a regresar a trabajar. Y va a regresar, ahora sí, mejor que nunca. Va a regresar por la puerta grande; bueno, mi mamá siempre ha estado por la puerta grande, entonces, va a regresar mejor que nunca". Si bien la joven no quiso dar mayores detalles al respecto, dio a conocer que realizó una película en Estados Unidos que se estrenará en breve. Además, tiene otras ofertas profesionales de las que dará detalles más adelante. "No es nada más prepararse en el mercado de Estados Unidos, sino en tu carrera y en tu profesión, y en todos los aspectos", advirtió.

