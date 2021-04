Angélica Rivera reaparece en redes con su hija Regina ¡y parecen hermanas! Mientras se produce su esperado regreso a la televisión, la actriz vuelve a dejar sin palabras a sus seguidores con su espectacular belleza. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha tenido separadas a muchas familias y así lo confirmaba Regina Castro en febrero al compartir unas fotos con su mamá, Angélica Rivera, diciéndole cuánto la echaba de menos. La espera para verse se acabó y la joven publicó una preciosa imagen con su progenitora que ha dado la vuelta a Instagram. Y no solo por volver a ver juntas a madre e hija en una imagen entrañable, ¡sino porque La Gaviota se ve más guapa que nunca! Más que madre e hija, parecen hermanas. Sonriente por este encuentro, la actriz de 51 años luce una cabellera más clara y una felicidad que traspasa la pantalla. Estar con sus tres hijas, Fernanda, Sofía y Regina Castro, ha sido su mayor prioridad desde que se alejara de los focos hace más de dos años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su regreso a las telenovelas sigue siendo la gran incógnita que todos se preguntan. ¿Para cuándo? Aunque en varias ocasiones tanto ella como sus más cercanos han confirmado que será "pronto", todavía no hay ningún proyecto cerrado y concretado. Mientras la gran noticia llega, la actriz sigue deleitando al público con sus cariñosos encuentros con sus hijas y, por supuesto, ¡con su belleza!

