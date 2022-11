Angélica Rivera reaparece junto a Eduardo Yáñez ¿Acaso el regreso actoral de Angélica Rivera será de la mano de su última pareja protagónica, Eduardo Yáñez? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2007, Angélica Rivera y Eduardo Yáñez protagonizaron con éxito la telenovela Destilando amor, basada en el famoso melodrama colombiano Café con aroma de mujer. La química en pantalla era tal, que incluso que pensó que la pareja mantenía un romance fuera de los sets; lo cual, fue desmentido en su momento. Ahora, a 15 años de su transmisión, los actores se vuelven a dejar ver públicamente. Ahora, en redes sociales está circulando una imagen donde ambos están juntos disfrutando en lo que parece ser una embarcación. Pero los famosos no están solos, les acompañan otros colegas como Cynthia Klitbo, Altair Jarabo, Rodrigo Guirao y Pepe Gámez. Eduardo Yañez y Angélica Rivera Credit: Mezcalent; Paolo Blocco/WireImage De hecho, la primera tiene su brazo en el hombro del intérprete de Rodrigo Montalvo Santos en dicho melodrama; además, tanto Klitbo, como los otros tres actores están compartiendo créditos con Yáñez en Juego de mentiras, un proyecto de Telemundo. Angélica Rivera y Eduardo Yañez en "Destilando Amor" Eduardo Yañez y Angélica Rivera en "Destilando Amor" | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta fotografía no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. "¿Cómo olvidar esa novela? La gaviota me hace llorar; me hace recordar viejos tiempos"; "Me la estoy aventando [viendo] en ratos, otra vez", y "Se ve más joven Angélica Rivera que Altair Jarabo", fueron algunos comentarios. Hace unas semanas, se dio a conocer que Angélica Rivera ya planea su regreso a la televisión y todo parece indicar que "será en grande" tal como lo mencionó su primogénita Sofía Castro. ¿Acaso será que está pareja de ficción repetirá en algún proyecto? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, parece que todos disfrutaron de un gran momento entre amigos.

