Angélica Rivera reaparecerá el domingo en televisión ¡con este emotivo mensaje para su hija Sofía Castro! La exprimera dama de México protagonizará junto a su hija Sofía Castro uno de los momentos más emotivos de la semifinal de Mira quién baila all stars (Univision). Si hay una concursante que ha brillado esta temporada en la pista de baile de Mira quién baila all stars (Univision) esa es, sin duda, Sofía Castro. Aunque pocos apostaban en un inicio por ella, la joven actriz mexicana ha demostrado semana tras semana con su carisma y talento que es una digna candidata para alzarse con la victoria y convertirse en la próxima ganadora del concurso. Precisamente, la guapa intérprete de 23 años promete protagonizar este domingo uno de los momentos más emotivos de la semifinal de la competencia de baile al aparecer por primera vez en mucho tiempo en televisión en compañía de su madre Angélica Rivera. La exprimera dama de México reaparecerá en televisión a las puertas de la final de Mira quién baila para aconsejar a su primogénita y transmitirle todo su apoyo. En el avance, que la cadena compartió este martes a través de sus redes sociales, podemos ver a la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como La dueña y Destilando amor dedicando unas emotivas palabras de agradecimiento a su hija por ser su máximo apoyo. "Gracias por tener esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti, hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto como los vive cualquier familia. Has aguantado muchas cosas, pero nunca te des por vencida. Siéntete muy orgullosa de llevar el Castro y de llevar el Rivera", expresa Angélica en el avance. Además de este emotivo momento, la semifinal de Mira quién baila all stars contará con la participación del villano de la exitosa telenovela Amor eterno, Kaan Urgancıoğlu. El actor turco visitará por primera vez la cadena de habla hispana para promocionar el exitoso melodrama de Univision que encabeza junto a Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Te lo vas a perder? La cita es este domingo a partir de las 8 p.m., hora del Este.

