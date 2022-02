Angélica Rivera hace su primer TikTok y resulta un éxito Con un divertido video, Angélica Rivera debutó en TikTok, causando el furor de propios y extraños. Además, desbancó a otras colegas como Victoria Ruffo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su divorcio de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se ha mantenido alejada del ojo público. Pocas veces salen a la luz cuestiones privadas de la actriz. De hecho, la semana pasada Cynthia Klitbo, una de sus grandes amigas, se disculpó por haber dado a conocer un pasaje de su vida personal. Sin embargo, la exprimera dama mexicana gusta de dar a conocer imágenes donde comparte con amigos cercanos; también gusta de mostrarse con sus hijas en diversos momentos familiares. Por eso, causó emoción que participara con ellas en una dinámica de baile en TikTok. Fue su primogénita, Sofía Castro, quien dio a conocer el video; en el cual, se encuentran ella, su madre al centro y en el otro extremo su hermana Fernanda. Las tres realizan una coreografía al ritmo de la canción "Don" de Miranda. Todas se muestran muy coordinada y Rivera deja en evidencia que tiene dotes para el baile. "¡Te ganamos Güero! Primer TikTok de mi mamá [Angélica Rivera]. Me robé el TikTok de [la cuenta de [Fernanda Castro]", mencionó Sofía Castro para acompañar el audiovisual. Angélica Rivera Angélica Rivera | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este mensaje, la chica retó a su padre José Alberto El Güero Castro para que se atreva ya sea a bailar o a realizar algo para esta famosa red social. Quizá pronto veamos al productor de televisión en alguna divertida dinámica al lado de sus hijas. Mientras tanto, la protagonista del melodrama Destilando amor hizo su debut en esta plataforma; lo cual, le trajo algunas comparaciones con Victoria Ruffo, quien, a diferencia de su colega, ha dejado en evidencia su poco talento para el baile. Mientras tanto, los rumores de que Angélica Rivera pronto estará de regreso en la televisión no dejan de surgir. Solo el tiempo dirá si retoma su carrera actoral.

