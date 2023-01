Angélica Rivera nuevamente en la escena pública Tras mantener su vida privada de manera hermética, Angélica Rivera vuelve a salir a la luz pública ¿cómo, cuándo y dónde? Aquí los detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que desde que Angélica Rivera concluyó su periodo como primera dama y se divorció del expresidente Enrique Peña Nieto se ha mantenido alejada de la escena pública. De hecho, se rumora que próximamente podría retomar su carrera actoral y que lo hará "en grande" como ha mencionado. Mientras tanto, son pocas veces las que la protagonista de la telenovela Destilando amor se deja ver; incluso, sus redes sociales son privadas. Por ello, llamó la atención que se dio a conocer una imagen de la famosa acompañada de dos de sus hijas, Sofía y Fernanda Castro. En dicha fotografía, que dieron a conocer las jóvenes en historias de sus respectivas cuentas de Instagram, se les ve muy contentas disfrutando; a sus espaldas, se logra ver una especia de luces y lo que parece ser el toldo de un yate. La intérprete de Regina Villarreal en la telenovela La dueña, luce muy joven y con enorme sonrisa; se logra ver que utiliza una camisa blanca. Por su parte, Fernanda, también sonriente porta un atuendo negro sin mangas, mientras Sofía, quien tiene los ojos cerrados, lleva una blusa café. Angélica Rivera con la Copa Mundial 2018 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que la actriz posa con las jóvenes. De hecho, se ha convertido en una tradición familiar que posen, en Navidad junto al árbol, las tres hijas, Rivera y el padre de las chicas, José Alberto Castro, todos portando pijamas alusivas a la temporada. Angélica Rivera, Sofía y Fernanda Castro Cabe destacar, que hace unos meses, salió a la luz pública una instantánea donde la actriz convive con otros amigos como Eduardo Yáñez y Cynthia Klitbo. Habrá que esperar para saber si Angélica Rivera regresa a trabajar como se ha asegurado.

