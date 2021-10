Angélica Rivera disfruta con su hija en un concierto de Maluma en Miami La actriz y la ex primera dama de México Angélica Rivera disfrutó a lo grande junto a su hija Sofía Castro de un concierto de Maluma en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Castro, Rodner Figueroa y Angélica Rivera. Sofía Castro, Rodner Figueroa y Angélica Rivera. | Credit: (Instagram/Rodner Figueroa/Chisme No Like) La actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, disfrutó a lo grande junto a su hija Sofía Castro de un concierto de Maluma en Miami. Luego de su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto, la Gaviota alzó el vuelo y se la está pasando muy bien. A la madre y la hija se les vio acompañada del periodista Rodner Figueroa, quien colgó una foto junto a ellas en sus historias de Instagram, donde se les ve radiantes en el concierto del colombiano este 10 de octubre en el FTX Arena. Los comentarios sobre la presencia de Rivera en el concierto no tardaron en llegar. "Anda como si nada"; "me parece estupendo que disfrute su vida y con sus hijas mejor!!!"; "es un ser humano tiene que divertirse, salir a pasear con o sin sus hijas o con un nuevo amor, ella es divorciada y exesposa de un presidente, no le veo nada de malo que ella salga"; "¿De qué vivirá la Gaviota? Si tiene añísimos que no trabaja", le dijeron. Recientemente a Rivera también se le vio disfrutando de un concierto de Alejandro Fernández también en Miami. La presentadora Lili Estefan compartió un video de ambas junto a El Potrillo luego del concierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos la actriz mexicana vive con sus hijas en California. A sus 52 años, la protagonista de telenovelas como La Dueña y Destilando amor se ve divina, y no pierde oportunidad para disfrutar la vida. Por mucho tiempo ha estado alejada de las telenovelas, pero algunos especulan sobre la posibilidad de que vuelva a este mundo muy pronto. Por su parte, Peña Nieto abrió hace tiempo un nuevo capítulo en su vida sentimental con la modelo Tania Ruiz.

