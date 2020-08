¿Cómo es un día de Angélica Rivera con sus hijas en la cuarentena? En un divertido video colgado en su canal de YouTube, Regina Castro Rivera reveló detalles de su vida familiar en Miami. ¡Míralo aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Regina Castro, la hija menor de la actriz Angélica Rivera y José Alberto Castro, compartió en sus redes sociales cómo es un día de cuarentena con su mamá y su hermana Fernanda en Miami. El video que la adolescente de 14 años compartió en su canal de YouTube empieza con las tres saludando a la cámara mientras están en el interior de un vehículo de camino a desayunar a un restaurante de hotel Malibu Farm en Miami Beach. Castro aparece en los primeros segundos del video titulado “Un día con mi mamá, mi hermana y yo”, para luego hacer una presentación de las protagonistas. “Hoy va a ser un blog familiar, ahí está Fer, ahí está mi mamá, está manejando…”, dijo. La nueva youtuber, quien llevaba su mascarilla, compartió imágenes de los platos que pidió: un acai bowl acompañado de frutas y unos huevos revueltos. Image zoom Ya de regreso a casa, explicó que durante este tiempo de aislamiento social se ha dedicado a descansar y ver series de televisión como Jane the Virgin. Para cenar, la familia ordenó pizza y terminaron la noche recreando uno de los videos virales de TikTok. “Mi mamá estaba viendo las cosas nuevas de Instagram entonces encontramos un baile”, dijo. “Lo voy a hacer con mi hermana a ver si nos sale, nos sabemos lo que vaya a pasar”, agregó entre risas. Alrededor de las 2 de la mañana, Castro terminó la grabación y, visiblemente agotada por la larga jornada, presentó a su adorable gatito Ramón. Image zoom Y A principios de este mes, la adolescente felicitó a su mamá por motivo de su cumpleaños y le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Te amo mucho, mucho”, escribió junto a una foto de ambas. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

