Angélica Rivera de luto: "Te llevaré siempre en mi corazón" La actriz se mostró muy triste al sufrir esta gran pérdida personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, la reaparición de Angélica Rivera en redes y su llamativo aspecto juvenil, por muchos criticados debido al uso de filtros, mostraba que la actriz se encuentra radiante. Sin embargo, la protagonista de la inolvidable telenovela Destilando amor, ha pasado unos días muy tristes al sufrir una dolorosa pérdida personal en su círculo más cercano. Aunque compartía la noticia en su perfil de Instagram, hasta ahora cerrado, su hija Sofía Castro se hacía eco de sus palabras y de su emotiva publicación. Angelica Rivera Angelica Rivera | Credit: Patrick van Katwijk/Alamy/The Grosby Group "Amiga mía. Mi querida Rous. Mi maestra, mi gran consejera y amiga de vida. Te llevaré siempre en mi corazón. Te prometo hacer de tus palabras y consejos un gran camino de mucho aprendizaje. Gracias por ser parte de mí. Descansa en Paz", lee su dedicatoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a ella, una amorosa imagen de ambas amigas sonrientes y felices. Angélica Rivera Angélica Rivera de luto | Credit: IG/Sofía Castro Por su parte, Sofía, hija de la actriz, también quiso dedicar unas bonitas palabras a la amiga de su progenitora, por haber estado siempre a su lado en las buenas y en las malas. "Gracias, querida Rous, por amar y cuidar tanto a mi mamá, eres y serás siempre un ángel para ella que la cuidará en su camino por siempre. Qué fortuna todos los que te tuvimos cerca, una mujer hermosa. Hasta siempre querida Rous. Síguenos aconsejando desde allá arriba", concluyó.

