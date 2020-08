Angélica Rivera confirma de viva voz su regreso a la televisión La hija de la exprimera dama de México, Sofía Castro, logró que su madre confirmara a través de las redes sociales la noticia que todos estaban esperando. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo admira Sofía Castro de sus padre, Angélica Rivera y el reconocido productor de telenovelas de Televisa José Alberto Castro, es la madurez y la inteligencia con la que ambos han manejado su relación, tras su ruptura como pareja, por el bienestar de sus tres hijas. Así lo reconoció la joven actriz mexicana de 23 años a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo este jueves por medio de su perfil de Instagram. "Creo que más allá de sentir algo de ver que conviven y de ver que tienen una muy bonita relación es más como agradecimiento y admiración hacia los dos de haber sido tan maduros, tan inteligentes [...]", aseveró. "Admiro, respeto esta relación tan cordial y tan bonita que tienen de que, a pesar de estar separados, se llevan bien por nosotras tres porque tienen tres hijas y la verdad es que eso a mis hermanas y a mí nos ha dado mucha estabilidad", reconoció Sofía. La actriz de exitosas telenovelas como Vino el amor y El dragón aseguró que entre sus papás siempre ha existido una relación de mucha cercanía por sus hijas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mis papás no volvieron porque nunca se fueron, suena muy chistosa esa frase, pero es verdad. Terminó su relación como pareja pero no como papás", señaló. Angélica, quien se encontraba junto a su hija en el momento en que Sofía estaba respondiendo las preguntas de sus fans, le arrebató sin querer el protagonismo a su primogénita tras confirmar de manera casi casual su esperado regreso a la televisión. "Ma, ¿que si vas a regresar a la televisión?", le preguntó Sofía. A lo que Rivera, sin dejar ver su rostro, respondió con un rotundo 'sí'. Aunque son muchos los proyectos en los que suena el nombre de reconocida actriz lo cierto es que hasta la fecha no hay nada aún confirmado. Pero de que la tendremos pronto de regreso en la televisión, la tendremos.

Close Share options

Close View image Angélica Rivera confirma de viva voz su regreso a la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.