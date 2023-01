Angélica Rivera de compras en Miami Beach, Geraldine Bazán y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angelica Rivera y Sofia Castro de compras en Miami Beach Credit: Photo © 2023 Luis Fernandez/The Grosby Group Los años no pasan por 'La Gaviota', quien aprovechó el fin de semana para salir de compras. Empezar galería Angélica Rivera Angelica Rivera y Sofia Castro de compras en Miami Beach Credit: Photo © 2023 Luis Fernandez/The Grosby Group El lente del paparazzi pilló a 'la Gaviota' de compras en Miami Beach junto a su hija Sofía Castro y su novio Pablo Bernot. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ludwika Paleta ¡Cuerpazo! La querida actriz publicó estas imágenes en sus redes sociales. "No estoy ahí, ni es #tbt pero tengo frío y me dieron ganas de un poquito de sol". 2 de 8 Ver Todo Bárbara de Regil Bárbara de Regil en una locación de la telenovela "Cabo" Credit: Mezcalent La actriz mexicana, quien se acaba de cortar su larga cabellera, posando muy sonriente en una locación de la telenovela Cabo (Univision), producción de José Alberto "El Güero" Castro que estrena esta noche en Estados Unidos. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Christian Chávez El integrante de RBD disfrutó como niño durante su visita a Nueva York. Christian visitó el Rockefeller Center y también aprovechó para ver algunas obras de Broadway. 4 de 8 Ver Todo Geraldine Bazán La actriz mexicana deleitó su paladar en Nobu Beverly Hills donde se divirtió a lo grande junto a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda y el productor y actor Enrique Sapene. 5 de 8 Ver Todo Alejandra Espinoza La conductora y actriz está iniciando el 2023 con pie derecho. "Es increíble lo que la dedicación y enfoque logran en ti. Normalmente corro 6 millas en una hora a un paso que creía yo era bastante bueno. Siguiendo mi plan de entrenamiento llevo 1 semana enfocada corriendo solo 2 millas por día lo cual me desesperaba bastante porque estaba acostumbrada a más pero dije 'voy a seguirlo al pie de la letra y veamos que pasa' .Hoy me toco un long run y logré 6 millas en 48 minutos. Terminé sin cansancio y sin dolor en las piernas. Logré hacer 6 millas 12 minutos menos que hace 2 semanas". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria attends the Variety Creative Impact Awards & 10 Directors To Watch, 34th Annual Palm Springs International Film Festival Credit: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images Muy estilosa lució la actriz y productora a su paso por la edición 34 del Palm Springs International Film Festival, en Palm Springs. Para la ocasión, Eva combinó un traje en tono nude y aretes de Idyl. 7 de 8 Ver Todo Paquita La del Barrio La cantante de "Rata de dos patas" recordó a Juan Gabriel en el que hubiese sido su cumpleaños número 73. "El cielo, México y el mundo entero está de fiesta. Feliz cumpleaños para el ser más bello y amoroso, Juan Gabriel. Hoy estaría cumpliendo 73 años, sólo que le tocó celebrar allá arriba en donde su estrella brilla más que nunca". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

