Angélica Rivera ¡cada día más joven! Su última foto ha causado furor en las redes La actriz mexicana luce espectacular. Su más reciente imagen ha provocado un gran revuelo, ¡los años no pasan para La Gaviota! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 50 años Angélica Rivera puede presumir de seguir siendo una de las mujeres más bellas del medio artístico. Su última aparición en redes sociales ha provocado un gran revuelo, pero para bien. Su imagen es más risueña y juvenil que nunca y así se lo han hecho saber sus seguidores. A pesar del sufrimiento que tuvo que vivir tras un divorcio tan público con el exmandatario de México, Enrique Peña Nieto, la actriz ha vuelto a ilusionarse con la idea de retomar la actuación. La Gaviota dejó aparcada su profesión por amor durante más de una década pero promete regresar por la puerta grande. De momento vive y exprime la vida al máximo tal y como se puede ver en esta fotografía durante su asistencia a la Super Bowl, la cual se gozó de principio a fin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que disfruta de su soltería al máximo, ha sido relacionada con un manager de artistas, una noticia que fue inmediatamente desmentida en el programa Al Rojo Vivo. Angélica sigue libre y sin compromiso alguno, su gran amor en estos momentos son sus hijas y su trabajo. La protagonista de Destilando amor mantiene su larga melena rubia y una figura estupenda, pero, sobre todo, presume una sonrisa que denota felicidad y alegría. Advertisement

