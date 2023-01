Angélica Rivera causa asombro con su "rejuvenecido" rostro: ¿filtro o cirugía? Una nueva imagen de la actriz mexicana tiene a los cibernautas entre la crítica y el elogio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una vez más el rostro de Angélica Rivera ha causado revuelo en las redes. Su "rejuvenecida" imagen no deja de sorprender a los usuarios, que se han asombrado con la más reciente fotografía de La Gaviota. Su maquillista compartió una instantánea de la actriz, en la que parece lucir varios años menos, y sus seguidores no pudieron evitar comentar sobre el nuevo look de la ex primera dama de México. "No se parece nada", opinó una seguidora. "¿Y esta quien es?", preguntó otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente no es Angélica Rivera, es su hija Sofía. De lo contrario, que buen photoshop le hicieron porque no se parece en lo absoluto", aseguró una tercera. El secreto detrás de la nueva imagen aún está por revelarse. Esta no es la primera vez que el rejuvenecido rostro de la actriz causa revuelo. En el 2020, Víctor Guadarrama, salió en defensa de su amiga y clienta y aclaró que la belleza de Angélica radica en su radiante piel y no en la cirugía estética. "Ella no está en contra de las cirugías, pero tiene una piel espectacular. Esto [el nuevo rostro] era causa de mauqillaje y de trucos, que, la gente que se dedica a lo mismo, sabemos que, con la luz, correctores y colores oscuros, podemos lograr cosas espectaculares", explicó a Telemundo. Al parecer, la famosa hija de la actriz, Sofía Castro, avala lo dicho por el maquillista, ya que negó rotundamente que su mamá haya caído rendida ante el bisturí. "Si mi mamá se ha hecho tantos arreglos, ojalá, yo quiero que ese doctor nunca se muera porque así voy a estar yo", bromeó la joven actriz con la prensa de su país. "La verdad es que sí, no es de creerse lo espectacular que está mi mamá. Y ojo, mi mamá está súper a favor de las cirugías plásticas, no tiene problema alguno. De verdad, no es por ser sangrona y no es porque sea mi mamá, yo creo que es buena genética". ¿Será?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angélica Rivera causa asombro con su "rejuvenecido" rostro: ¿filtro o cirugía?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.