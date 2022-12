Angélica María revela detalles de su noviazgo con Héctor Bonilla El legendario actor Héctor Bonilla falleció el pasado viernes a los 83 años tras perder la batalla contra el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Héctor Bonilla el pasado viernes, la primera actriz Angélica María no pudo evitar lamentar su partida y recordar su impecable relación. Angélica reveló que después de un fugaz noviazgo de juventud, mantuvo una bonita amistad con el actor por más de cinco décadas. "Aunque no nos hayamos visto en muchos años, éramos buenos amigos y nos queríamos mucho. Lo quise desde el primer momento en que lo conocí, como todo mundo cuando conoce a Héctor", expresó la actriz en el programa de televisión mexicano Sale el sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelica Maria y Hector Bonilla Angelica Maria y Hector Bonilla | Credit: Mezcalent.com (2) Angélica confesó que ambos se gustaron desde el primero momento que se conocieron, por lo que el coqueteo mutuo fue inevitable, hasta convertirse en novios de juventud. "Primero fuimos novios, pero muy poquito, porque pues yo tenía mi carrera muy fuerte, empezaba muy fuerte. Me tuve que ir de viaje, se fue así deslavando. Estábamos muy jovencitos también", dijo. "Nos coqueteábamos y medio nos dimos picoretes, pero nada más. Entonces, se fue enfriando todo". Angelica Maria y Hector Bonilla Credit: Netflix Los actores se conocieron en 1968 en la obra Marat/Sade, y desde entonces fortalecieron sus lazos. Aunque no lograron establecer una relación amorosa, su fugaz romance los llevó a conservar una duradera amistad y volverse a reencontrar en escena para la película Una Navidad no tan padre (Netflix) en el 2021. "Fue maravilloso. Trabajar con Héctor fue como reencontrar a un amigo espléndido. Era un hombre recto, bueno, lindo, talentoso, culto, con un sentido del humor incomparable", dijo. El actor falleció el pasado viernes 25 de noviembre tras perder la batalla contra el cáncer de riñón que padecía.

