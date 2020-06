Angélica María confiesa que tiene problemas económicos por la pandemia Angélica María revela que está preocupada por la difícil situación económica que atraviesa ante la falta de trabajo ocasionada por la contingencia sanitaria. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El aislamiento ocasionado por las medidas sanitarias ha obligado a muchas industrias a suspender actividades, entre ellas, la del espectáculo que ha sido una de las más afectadas al tener que cancelar grabaciones, conciertos, obras teatrales, se han cerrado los cines, etc. Por ello, muchos famosos han visto dañada su economía, tal como reveló Angélica María, quien dio a conocer que está atravesando por un fuerte crisis económica. “Llevó ahora todo este tiempo sin trabajar. Estoy tronándome los dedos”, reveló Angélica María al programa mexicano de televisión de televisión Venga la Alegría (TV Azteca). “A mí no me ha ido mal en la carrera, pero no soy una mujer millonaria”. RELACIONADO: ¿Idilio entre Angélica María y Bono? Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images La actriz incluso confesó que sus ahorros los ha tenido que utilizar para cubrir sus gastos mientras pasa esta contingencia. “Di mi ejemplo de que ando medio desesperadona [desesperada a nivel económico], es que nuestro trabajo es eventual”, explicó. “Ya se me acabaron [sus ahorros], aquí la cosa está dificilísima. Los Estados Unidos, Los Ángeles es muy caro. Ahí vamos. De alguna forma u otra sale uno adelante, somos gente muy chambeadora y en cuanto se pueda estaremos chambeadora mucho para salir adelante”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ello, la cantante inició una campaña, al lado de su hija Angélica Vale, se reunieron a una fundación mexicana para recaudar fondos que puedan ayudar a los empleados teatrales de ese país a tratar de sobrellevar de la mejor manera su cuestión monetaria. “Están pasándolo mal nuestros compañeros taquilleros, tramoyistas, actores; buenos actores que nos han dado tanta felicidad, que nos han hecho llorar, nos hicieron reír, que nos han dado su vida, están en tan mala situación”, agregó. “Entonces, deseo que de alguna forma haya soluciones y podamos estar trabajando pronto todos. Pero se ve que esto va a tardar un poco, entonces hay que ayudarnos entre todos”. Ahora, Angélica María intenta hacer divertir al público a través de sus redes sociales.

