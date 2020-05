Angélica María asegura que a Angélica Vale “la vi llorar tanto” porque su talento ha sido desaprovechado Angélica María revela lo difícil que ha sido para su hija, Angélica Vale, hacerse un nombre en el medio artístico y lo mucho que ha sufrido por la falta de oportunidades. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido el talento de Angélica Vale como actriz, cantante, conductora, comediante e imitadora. Sin embargo, pocas veces ha recibido oportunidades estelares en televisión, cine, teatro e, incluso, a nivel musical. Ahora, su madre Angélica María revela lo mucho que ha sufrido su única hija ante la falta de reconocimiento a su talento por parte de los productores. RELACIONADO: Angélica Vale reaparece más delgada que nunca Image zoom “La vi llorar tanto. Ver llorar tanto a mi hija fue tan doloroso”, reveló Angélica María al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “A Angélica [Vale], mi hija, le costó, le ha costado tanto trabajo su carrera [artística]. Es tan doloroso ver cómo ha llorado, cómo ha sufrido. Gracias a eso es una persona fuerte y estupenda Angélica, es una mujer sensacional. Pero sí, ojalá le hubiera sido más fácil su carrera. Siempre tuvo un ‘no’ desde chiquita”. Image zoom Michael Tullberg/Getty Images Hasta la fecha, la intérprete de “El hombre de mi vida” desconoce las razones por las que su primogénita, pese a todas sus capacidades profesionales, no ha recibido las oportunidades que mereciera. Dio a conocer que desde pequeña le daban proyectos que momentos después le quitaban con cualquier pretexto, lo cual ha sido muy decepcionante para Angélica Vale, pero también para ella como su madre. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tal vez porque era mi hija no la quisieron apoyar”, advirtió. “No entiendo qué fue. Porque es una actriz maravillosa, hace comedia, hace drama, imita, canta. Está loca, es divina, es una maravilla Angélica y sin embargo, está muy desperdiciada”. De momento Angélica María se encuentra en cuarentena. Pero dejó inconcluso un proyecto actoral que estaba realizando en México y retomará cuando se reactiven las actividades, luego de esta crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo.

