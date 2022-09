Esposa de Cristián de la Fuente reaparece tras el escándalo con este mensaje Lejos de esconderse tras lo sucedido, Angélica Castro ha reaparecido en sus redes sociales donde muestra cómo está en estos delicados momentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la salida a la luz del comprometedor video de Cristián de la Fuente besando a otra mujer que no era su esposa, todas las miradas, además de sobre el actor, también se han posado en su mujer, Angélica Castro. La actriz chilena ha reaparecido en sus redes sociales apenas horas después de que el escándalo de su pareja ocupara todos los titulares. Sus palabras y su imagen no han pasado desapercibidas. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente | Credit: (Photo by Greg Campbell/Getty Images for ALSAC/St. Jude Children’s Research Hospital) La también presentadora se dejó ver en bikini, tumbada y abrazada a su perrito: "Buda", escribió refiriéndose al nombre de su can. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No dijo nada al respecto a sus más de 800 mil seguidores, pero sí dio a entender su estado de tranquilidad y calma. "Mejor sola que mal acompañada", "Energía y luz para aclarar tus sentimientos", "Brillas con luz propia", "Nunca dejes de sonreír", "Eres mucha luz en la oscuridad de ese hombre", "El amor todo lo puede", "No permitas que vuelvan a hacer lo mismo", "Perdónalo", escribieron algunos fans. En sus historias de Instagram se dejó ver trabajando, en esta ocasión para Cranberry Chic, la comunidad de mujeres sobre moda y estilo de vida.

