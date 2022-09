Quién es Angélica Castro, la esposa de Cristián de la Fuente a la que supuestamente le ha sido infiel Angélica Castro se ha visto en el ojo del huracán luego de que se hicieran públicas unas imágenes de su esposo Cristián de la Fuente besándose con otra mujer. La pareja lleva 20 años casados y tienen 1 hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristián de la Fuente se encuentra envuelto en un escándalo luego de que fuera grabado besando a una joven en un restaurante en México. El actor chileno lleva dos décadas casado con su esposa Angélica Castro, que aunque menos mediática no es del todo desconocida en el mundo de la televisión. Castro, de 50 años, es una presentadora de televisión, actriz, modelo y empresaria chilena. También es la madre de Laura, la hija de De la Fuente, con quien está casada desde el 2002. Con solo 14 años, Castro fue captada por Ford Modeling Agency y ha sido portada de varias revistas como, entre otras, ELLE, Cosmopolitan y Hola. Aunque su esposo quizás es el rostro más conocido de ambos, Castro no se queda atrás. Tiene su exitoso programa de radio Tendencias, al que invita entrevistados que conversan de diversas temáticas como deporte, salud mental, viajes, emprendimientos, tecnología, entre otros temas. Amante de la vida sana, tanto en su programa en vivo Mujer sin filtro a través de Instagram, como en las charlas interactivas en su país se propone empoderar a otras mujeres y compartir técnicas de mindfulness y cuidado personal. Como actriz, la chilena ha trabajado en series de televisión y películas como The Scorpion King, Alguien ha visto a Lupita, Alma, In Plain Sight o Prófugos. En 2016, Castro fue nombrada Icono de la moda el año en Chile. Aunque es una persona muy dedicada a su trabajo, sin dudas su pilar fundamental es su familia. La presentadora ha contado que conoció a su pareja cuando tenía 18 años, pero ambos tenían parejas en ese entonces y fue más tarde cuando se enamoraron. "A mí me enamoró su sentido del humor, es superdivertido", dijo en una ocasión a La Red. "También me conquistaron sus prioridades". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora que las alarmas se han disparado sobre la supuesta infidelidad de De la Fuente, Castro no ha salido a aclarar o dar alguna declaración al respecto. Su esposo, quien fue contactado por People en Español, declinó dar declaraciones por el momento. Coincidentemente, la presentadora compartió en Instagram este lunes un mensaje intrigante. "Venga y le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite".

