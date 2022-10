Esposa de Cristián de la Fuente publica esta declaración de amor: "Te amo hasta el infinito" La actriz Angélica Castro utilizó sus redes sociales para gritar su amor a la persona que más quiere en el mundo: "Te adoro y admiro con el alma" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida para Angélica Castro sigue igual. Al menos desde sus redes sociales. La actriz y presentadora ha continuado publicando contenido sobre sus trabajos y también situaciones más personales y cotidianas de su día a día. Entre sesiones de fotos, nuevos proyectos y demás, la artista chilena ha hecho un paréntesis para dedicar un mensaje de amor. A pesar de todo lo sucedido con su pareja, Cristián de la Fuente, ella ha optado por no echar más lecha al fuego y seguir con normalidad. Por encima de todo está la familia y esa unión tan especial que acaba de dejar de nuevo al descubierto. Lo ha hecho con un mensaje de lo más amoroso para uno de sus miembros más queridos. Angélica Castro Angélica Castro | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Con motivo del cumpleaños de su hija Laura, Angélica ha publicado unas palabras que han derretido a sus seguidores de Instagram. No es para menos. La joven cumple 18 primaveras y así la felicitó. Junto a un video cargado de momentos cómplices entre ambas y sus divertidas travesuras, la orgullosa mamá se expresó así de su niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Muy feliz cumpleaños amor de mi vida! Lau, no tengo palabras para agradecer todo lo que me has regalado generosamente todos estos 18 años y 9 meses. Llegaste como un huracán de amor, energía, humor, resiliencia, empatía, propósito, alegría, luz, sabiduría y mucho más. Cada día me enseñas a apreciar todas las bendiciones que nos da la vida. ¡Te adoro y admiro con el alma!", lee parte del escrito. El pasado marzo la joven recibió un disparo tras un asalto en Chile. Un feo episodio del que, afortunadamente, ha podido recuperarse. A sus 18 años, es una joven responsable, deportista, amorosa y muy familiar que representa la luz para sus padres. ¡Muchísimas felicidades!

