Angélica Castro tumba las redes con estas fotos tras la confesión de Cristián de la Fuente "Humillé a mi familia". Después de que el actor reconociera su error con honestidad, su todavía esposa arrasó con estas imágenes que cortaron la respiración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando casi se cumple un año del difícil momento vivido por Cristián de la Fuente y su esposa, Angélica Castro, el actor se decidió a hablar de lo sucedido con honestidad y reconociendo sus errores. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en su sección, El minuto que cambió mi destino, el intérprete chileno aceptó que no estuvo bien lo que pasó y mostró su dolor por haber causado esa fractura en el seno familiar. "Es duro hacer sufrir a quien uno ama. Diario es una rabia constante conmigo mismo y ha sido duro dormir en las noches con el sentimiento de que el que le hizo daño y el que rompió y fracturó mi familia fui yo", expresó el pasado fin de semana sobre ese momento en que fue captado dando un beso a otra mujer. Cristián de la Fuente y Angélica Castro Cristián de la Fuente y Angélica Castro | Credit: Cristián de la Fuente/IG La expareja eligió no volver a hablar públicamente al respecto y dejar para su intimidad sus decisiones personales, especialmente por el gran amor y respeto que sienten hacia su hija Laura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angélica no ha hecho comentario alguno desde lo sucedido, pero sí lo han hecho sus seguidores en redes, quienes siempre le han mostrado solidaridad, apoyo y mucho cariño tras lo ocurrido. La actriz y empresaria, también filántropa, se ha centrado en su trabajo, en el que no ha parado, y también en su hija, su gran motivación y orgullo. En estos días, justo cuando la entrevista de Cristián veía la luz, la también conductora mostraba unas imágenes muy propias del verano luciendo bikinazo y tipazo. Las redes se tumbaron de inmediato por los piropos y halagos recibidos. "¡Verano ven a mí! ¿Ustedes son más de verano o invierno?", preguntó divertida a sus más de 900 mil seguidores en Instagram. El amor a la vida ha sido su bandera siempre, incluso después del difícil episodio personal. Su vida privada se queda para ella, pero su sonrisa y alegría sí que son motivo para esparcir y compartir con todos. Algo que sus fans admiran, aplauden y siempre agradecen.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angélica Castro tumba las redes con estas fotos tras la confesión de Cristián de la Fuente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.