Ángela Aguilar lanza su tercera producción musical dedicada a Selena Quintanilla Como una forma de honrar a Selena Quintanilla, la joven cantante Ángela Aguilar realizó un tributo en honor de la Reina del Tex-Mex en su última producción musical. By Carolina Amézquita Pino Con tan solo 16 años de edad, Ángela Aguilar sigue dando pasos firmes en el mundo de la música. Sus dos primeras producciones han sido reconocidas por su calidad; incluso, su segundo álbum recibió una nominación en los Grammys americanos. Ahora, la cantante lanza su tercera producción musical como un tributo a la cantante Selena Quintanilla. "En mi tercer disco quise honrar a esas mujeres que le abrieron las puertas niñas como yo, para poder hacer lo que yo hago; para poder cantar, para poder pararme en un escenario y que sea igual, hombres y mujeres", explicó Aguilar a People en Español. "Poder disfrutar de buena música, pero de música que tiene historia; que es una de las cosas que esta nueva generación no tiene mucho". RELACIONADO: Ángela Aguilar y sus mejores momentos Image zoom Oficina de Pepe Aguilar La jovencita reveló que esta nueva aventura musical surgió como una forma de mostrar su reconocimiento a Selena Quintanilla, quien se ha convertido en una inspiración para ella a lo largo de su carrera. "Creo que Selena [Quintanilla] fue una mujer que no homenajeé en ese disco [el segundo] porque era solo de mariachi", mencionó. "Dije 'cómo no le estoy haciendo un homenaje a esta gran mujer que veo todos los días y aprendo mucho de ella. Este disco surgió para honrar a esta mujer que tanto está influyendo en mi vida". Image zoom Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ángela Aguilar considera que la Reina del Tex-Mex la ha impulsado para jugar con su voz. Envío una carta a la familia de la cantante para informarles de este disco que hizo "con mucho respeto y mucho amor". "Homenajear a una mujer que su música va a durar hasta que otra niña como yo siga haciendo estas cosas [cantar]", agregó. "Creo que no es el único tributo que va a salir porque Selena merece estar presente en nuestras vidas porque es muy importante". El primer sencillo "Bidi Bidi Bom Bom" sale este viernes y la producción completa en enero.

