¡Ángela Aguilar se convierte en muñeca! La réplica de Ángela Aguilar tiene dos causas muy importantes que ayudarán a nivel personal y emocional a todas las pequeñas que la adquieran. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es un privilegio de pocas celebridades tener su propia muñeca a manera de homenaje. Es por eso que para Ángela Aguilar es un orgullo ser la segunda celebridad mexicana en tener la suya propia, proyecto que se inició hace dos años y pretende ser una herramienta para que las niñas puedan “saber un poco más de las tradiciones mexicanas”. Image zoom (Photo by John Parra/Getty Images for LARAS) “Estoy muy feliz y muy contenta”, confesó Aguilar a People en Español. “Siento que las muñecas nos enseñan a ser niñas, nos enseñan a cuidar las cosas, a valorarlas un poco más. Creo que es un honor, es un privilegio poder tener fans tan chiquitas que disfrutan cosas así. Más aún si podemos ponerle un toque mexicano, enseñarles un poco más de las tradiciones”. RELACIONADO: Ángela Aguilar y sus mejores momentos Image zoom Cortesía Ángela Aguilar La joven cantante considera fundamental que este juguete también sea un medio que permita a las chiquillas aceptarse tal como son. Por ello, la réplica de la intérprete de “La basurita” tiene sus rasgos físicos reales. “Es una parte de mí”, afirma la artista. Image zoom Cortesía Ángela Aguilar “[La muñeca muestra] como soy; con la nariz como la tengo, con los ojos como los tengo, la boca como la tengo. Por eso para mí era tan importante que me escanearan para que quedara exactamente como me veo y ser realistas con la muñeca”, reveló. “Quiero que sea un paso más en la aceptación de cómo somos como personas, que es hermoso porque no todos nos vemos como una Barbie”. Image zoom Cortesía Ángela Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aguilar revela que “me he involucrado en todo” el proceso y para el lanzamiento eligió el atuendo que portó en la alfombra roja de los Latin Grammy cuando interpretó “La llorona”, porque “creo que ese vestido ha sido muy icónico”. Sin embargo, se crearán una serie de trajes y accesorios con aire mexicano como parte del vestuario. “Mis vestidos son una de las cosas que me caracterizan, así que creo que va a ser superimportante para la muñeca”, agregó. “Es una mini Ángela, es mi bebé”.

