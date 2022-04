Ángela Aguilar responde a las imágenes sobre supuesta relación sentimental: "Me duele el alma"

Hace unos días, se dieron a conocer imágenes de Ángela Aguilar en actitudes románticas con un compositor de 33 años llamado Gussy Lau. Esta situación se convirtió en motivo de escándalo en la dinastía Aguilar; ante ello, la cantante de 18 años afrontó la polémica. "Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele el alma", mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

"Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", relató. "Me duele haber confiado en una persona en la que no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que, la verdad, nunca pensé [me traicionaría]. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto".

Continuó la intérprete de "Ahí donde me ven". "Porque esto no es solamente es una imagen que ha estado circulando. Esto también es algo que ha estado afectándome como profesional; me ha afectado económicamente, en mi vida personal, amorosa, ni se diga; con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Porque, aunque no estaba de acuerdo, yo me puse en esta situación y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error", advirtió.

"Me duele tanto y, por primera vez, me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, porque hay muchas mujeres que casi, casi se les acaba la vida por una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Apoyo a todas esas mujeres, siempre las he apoyado, pero hoy, por primera vez, viví lo que es. En estos días lo he vivido lo que es y me parte el alma y me duele, y nunca he estado consciente de [eso]", advirtió. "¡¿Cómo es posible que me hayan robado mi voz en esto que es tan mío?!".

Angela Aguilar Credit: IG Angela Aguilar

La cantante asegura que ya ha sufrido las consecuencias y que recibirá el apoyo de quienes la quieren. "Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz, con mi música, que eso es lo que soy", enfatizó.

"Me duele haber afectado mi imagen de esta forma. Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma. Muchos pueden argumentar 'fue una foto nada más'; sí, si fue una foto nada más, pero esto va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de poder escoger que anuncio o que no anuncio, que digo que no digo, que saco que no saco. Porque creo que ya me merezco tener esa opción. Me merezco tener una opción de decidir si voy a sacar o voy a salir en una relación o no lo voy a hacer; si voy a sacar o no una foto", confesó. "Voy a ser acurrucada por mis padres y por la gente que me cuida, porque ahorita estoy en una situación donde me siento muy vulnerable".

Ángela Aguilar se sincero y aseguró que "estoy aprendiendo, estoy creciendo" y ahora debe tomar decisiones. "Tengo que tomarte un tiempo para poder revaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder", expresó.