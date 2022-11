Ángela Aguilar sobre el escándalo de las fotografías: "Me sentí violada" A siete meses de la polémica en la que Ángela Aguilar estuvo involucrada por unas imágenes donde aparecía en actitudes románticas con su supuesto novio, la joven hace una reflexión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En abril de 2022, se dieron a conocer unas imágenes donde Ángela Aguilar aparecía en actitudes románticas con el compositor Gussy Lau, de 33 años. Eso desató una fuerte polémica que obligó a la cantante a pronunciarse públicamente. "Me sentí violentada, violada, de la posibilidad de tener yo mi propia privacidad", mencionó en aquel momento. Ahora, la hija menor de Pepe Aguilar volvió a hablar del tema y dio a conocer que aprendió con toda esta situación; la cual, desde su punto de vista la ha hecho valorar más a su familia y los buenos consejos que de ella emanan. "Mi lección como siempre ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás", dijo a Jorge Ramos (Univision). Ahora, la intérprete de "Ahí dónde me ven" ha reflexionado y considera que debe elegir mejor "a la gente con quien se rodea"; también sabe que es fundamental se más precavida y mantener "más cosas privadas". Por su parte, Pepe Aguilar, quien acompañaba a la joven, asegura que "todos aprendimos de esta situación"; además, como siempre procuraron afrontar y resolver la situación "en familia". Sin embargo, deja claro que cada uno debe ser responsable de las decisiones que toma. "Aquí es una situación donde cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma y yo no salgo a defender a nadie yo salgo a aclarar las cosas", concluyó. Angela Aguilar Angela Aguilar | Credit: Emma McIntyre/Getty Imagesfor Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 4 presented by Prime Video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta mala experiencia ha quedado atrás para Ángela Aguilar y ahora solo desea seguir creciendo como profesional y sumando logros, tal como ocurrió hace unos días cuando fue la única mexicana en posar la lencería de Rihanna.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ángela Aguilar sobre el escándalo de las fotografías: "Me sentí violada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.