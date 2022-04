Ángela Aguilar en nueva polémica por negarse a apoyar a su hermano Leonardo: "Cállate baboso" La familia Aguilar quiere recuperar su tranquilidad tras los conflictos ocasionados por la filtración de imágenes de Ángela con un supuesto novio ¿será posible? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un par de semanas, Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán por diversas causas. Primero por las imágenes que se filtraron en las cuales aparece con un supuesto novio y que la obligaron a pronunciarse al respecto. Después, fue criticada por una aparente desplante a una persona de servicio. Ahora, la cantante vuelve a la polémica luego de que se negara a apoyar a su hermano. Todo ocurrió cuando Leonardo Aguilar mostró un video donde muestra cómo lo depilan en una pierna donde tiene un tatuaje con el rostro de su abuela Flor Silvestre. "Depilándome", escribió para acompañar el live que dio a conocer en su cuenta de Instagram. El joven fue relatando el procedimiento y mencionó que una señorita de nombre July se encargaría de llevarlo a cabo. "Leonardo, esta vez solamente voy a grabar tu cara para ver tu reacción", mencionó Ángela, quien estaba encargada de realizar el video correspondiente. Incluso, en algún momento dejó ver su mano y le preguntó a su hermano mayor "¿te duele?; también comprarían opciones de su sentir ante este tratamiento estético. "Esta parte va a doler mucho", agregó mientras señalaba el brazo del chico. Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar Credit: Paul Archuleta/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante le dijo a su hermana que iba a ponerle un espejo para que saliera en el video. Pero ante la insistencia del joven para que la intérprete de "Ahí donde me ven apareciera", ella respondió que no porque "me estoy depilando" y finalmente le advirtió "¡ya, cállate baboso!". Si bien, todo parecía una broma entre hermanos, a los usuarios no le calló bien esa situación y le lanzaron algunas críticas a la jovencita tachándola de "arrogante" y "grosera". Pese a ello, también hubo quienes aseguraron que solo se mostraba una buena relación entre los hermanos. "Que va, se divierten. ¡Saludos Leonardo y Angelita!", se lee. Tras el viaje de la familia Aguilar a Francia, luego del escándalo, han regresado a tierra mexicana y ahora se preparan para retomar sus compromisos profesionales.

