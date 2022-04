"Un abuso de confianza": los Aguilar descontentos con el romance de Ángela Aguilar con compositor que le lleva 15 años Fuente cercana a la familia Aguilar habló en exclusiva con People en Español sobre el romance de Ángela Aguilar con un compositor 15 años mayor que ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angela Aguilar y Gussy Lau Angela Aguilar y Gussy Lau | Credit: Arturo Holmes/Getty Images; Shy McGrath/WireImage La familia Aguilar conoció en marzo del 2021 al compositor de música regional mexicana Gussy Lau, en lo que en principio iba a ser una relación estrictamente profesional. El mexicano, quien ha trabajado con celebridades como Christian Nodal, creó para la dinastía el tema "En realidad" que interpretó Ángela Aguilar y "Digan lo que digan", canción a la que Pepe Aguilar puso su voz. Sin que nadie se lo imaginara, la relación profesional se tornó en romance y la menor de la dinastía Aguilar, quien cumplió 18 años el pasado octubre, quedó enamorada de su compatriota, con quien inició una relación sentimental. Ángela Aguilar "Lo que él hizo fue un abuso de confianza", dijo una fuente cercana a los Aguilar sobre el romance entre la joven y Lau, que recientemente se destapó en diversos medios de comunicación. "Ellos le abrieron la puerta y se aprovechó de eso cortejando a una niña. Él tiene 33 años". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tras lo sucedido, la duda es si la relación continuará y si Pepe Aguilar y su esposa dará su bendición a la pareja. People en Español contactó a Pepe y Ángela Aguilar, pero hasta el momento no han confirmado si la pareja aún mantiene una relación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Un abuso de confianza": los Aguilar descontentos con el romance de Ángela Aguilar con compositor que le lleva 15 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.