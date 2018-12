(Photo by John Parra/Getty Images for LARAS)

Apenas pasaban de las seis de la mañana hora de Los Angeles, California, cuando la hermana mayor de Angela Aguilar irrumpió en su habitación para despertarla con una buena noticia: había sido nominada al Grammy 2019, en la categoría Mejor Album Regional Mexicano.

La hija menor de Pepe Aguilar, pensaba que era noticia vieja, ya que estuvo nominada al mismo galardón en su edición latina hace un mes, pero al percatarse de que estaba se trataba de una nueva nominación saltó de la emoción.

“Estoy súper emocionada”, comentó la cantante a PEOPLE EN ESPAÑOL. “De verdad no tengo palabras para agradecer lo afortunada que soy”.

Este ha sido un año memorable para la joven que en octubre cumplió 15 años, estuvo nominada en dos ocasiones a los Latin Grammy, ganó un premio BandaMax y se consagró en la gira Jaripeo sin fronteras, junto a su padre y hermano Leonardo Aguilar.

“La verdad ha sido un año maravilloso, un año de crecimiento. He crecido mucho, [han pasado] cosas padrísimas la verdad”, aseguró.

Este regalo adelantado, completa la lista de obsequios de Navidad que la pequeña desearía recibir.

“[Es un regalo] de Año Nuevo y de mi siguiente cumpleaños, es un regalo para toda la vida”, aseguró. “Santa Claus ya me ha dado mucho, mucho trabajo, mucho éxito. Yo creo que ya no estoy en posición para pedir nada más”.

Angela admite que tiene una dura competencia: Luis Miguel, ya que fue el intérprete mexicano quien se llevó la estatuilla de la categoría a la que la pequeña estaba nominada en los Latin Grammys.

“Por eso creo que no voy a ganar, porque la última [ceremonia en mi] categoría también estaba nominado Luis Miguel y me ganó, así que yo creo que ésta también me la va a ganar Luis Miguel. Pero que bueno que me nominaron y estoy muy emocionada”, dijo satisfecha.

A un par de meses de la ceremonia, la cantante solo piensa en el vestuario para esa noche y en poder conocer a Lady Gaga.

¿La sorprenderá la Academia entregándole el premio?

Habrá que verlo.

La gala se transmitirá en vivo desde el Staples Center de Los Angeles, el 10 de febrero por la cadena CBS.