Ángela Aguilar estalla tras la filtración de supuestas fotos íntimas: "Que nadie nos apague nunca" La cantante regional mexicana rompió el silencio ante las supuestas fotos íntimas que circulan en las redes sociales, las que asegura son un montaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su última polémica, la cantante Ángela Aguilar está en vuelta en otra controversia y esta vez no se quedó callada. La artista envió un contundente mensaje en el que hace referencia a las supuestas imágenes íntimas suyas que circulan en las redes. La artista regional mexicana compartió unas palabras en sus redes sociales en las que finalmente hace frente a los señalamientos y alzar la voz por aquellas mujeres que hacen frente al acoso cibernético y a las que se les quiere dañar su imagen. "Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mí. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres", escribió. "Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace latir, la música. Pero hoy, levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético", agregó la artista en su cuenta de Instagram. Ángela Aguilar Credit: Photo by David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy Hacia el final de su mensaje, la joven de 19 años agradeció a quienes le han mostrado su apoyo e invitó a sus seguidores a no quedarse callados y defenderse para "y que nadie nos apague nunca". Además, advirtió que tomaría medidas legales y acompañó la publicación con la etiqueta #LeyOlimpia. Mensaje de Ángela Aguilar en redes Credit: Instagram / Ángela Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre de la compositora, Pepe Aguilar y sus hermanos, Leonardo y Aneliz, le expresaron todo el apoyo. El intérprete de "Por mujeres como tu" le comentó con unos emojis de corazón y puño, en una muestra de que cuenta con su apoyo incondicional.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ángela Aguilar estalla tras la filtración de supuestas fotos íntimas: "Que nadie nos apague nunca"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.