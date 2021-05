¡Ángela Aguilar reacciona a la lluvia de críticas y su actitud te dejará perplejo! La hija de Pepe Aguilar no se quedó callada ante el aluvión de críticas tras entonar el himno en la pelea de Canelo. ¡Esto es lo último que dijo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar, quien acaba de arrasar con su último tema en solitario, se encuentra en boca de todos desde su interpretación durante la última pelea de Canelo, ya que después de entonar el himno nacional, los internautas la despedazaron con críticas en redes, llegando con sus quejas incluso hasta la Secretaría de Gobernación para que fuera sancionada, algo que la SEGOB desestimó, ya que la joven no había cometido infracción alguna: no había modificado la letra. El mismo Pepe Aguilar salió a defender a su hija desde sus propias redes, llamando "argüenderos" a quienes la criticaron: "Hubo dos que tres bueyes que se dieron cuenta de que lo estaban cantando más lento, todos los demás, bola de borregos, no saben ni qué fregados están diciendo. Para empezar, el himno nacional no se canta, se entona. ¿En qué la regó? El error fue que estaba cantando como 30 bits por minuto, googleénlo…", dijo refiriéndose a los problemas técnicos que enfrentó. Ahora es su propia hija en el centro de la polémica, la que concedió una entrevista a Javier Poza donde la talentosa Ángela no dudo en confesar lo duro de los momentos vividos: "Fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí, me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban odio y mala vibra", tanto que llegó a apagar su celular. "Era algo un poco fuerte para mí". Angela Aguilar Credit: IG Angela Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También agregó que lo sucedido "no me define como artista", más bien, cómo salió adelante frente a los problemas: "no tenía audio y estaba en un estadio de setenta mil personas". Angela Aguilar posa con vestido de su abuela Credit: IG Ángela Aguilar Con una actitud linda y humilde, aceptó que "siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía". No olvidó agradecer a Canelo por la oportunidad y se quedó con lo positivo de la experiencia: "Para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente".

