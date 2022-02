Ángela Aguilar hace homenaje a Belinda Mira cómo Ángela Aguilar rindió una especie de tributo a Belinda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El término de la relación sentimental de Belinda y Christian Nodal sigue siendo motivo de especulación, análisis y rumores. Incluso, han salido a la luz supuestos celos por parte de la actriz hacia otras famosas como Danna Paola y Ángela Aguilar; sin embargo, no ha sido comprobado hasta el momento. Por ello, llamó la atención que la intérprete de "Tu sangre en mi cuerpo usará la frase con la que se reconoce a la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate. Todo ocurrió en el back stage de los Premios Lo Nuestro cuando la menor de la dinastía Aguilar atravesaba por uno de los pasillos y se encontró con Johnny Caz, quien no dudó en demostrarle su cariño y admiración. "¿Quién es la más hermosa? Mi vida felicidades. Felicidades, ella está ganando, está ganando en la vida. Y la quiero mucho", le dijo el integrante de Grupo Firme a la joven. La cantante le respondió con la icónica frase de la intérprete de "Amor a primera vista". "Ganando como siempre", dijo Aguilar al tiempo que hizo una seña con la mano. Caz repitió la frase "ganando como siempre"; lo cual, celebraron ambos famosos con un gran sonrisa. Belinda y Ángela Aguilar Credit: Alexander Tamargo/WireImage via Getty Images/ Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la chica compartió escenario, justamente, con Grupo Firme y Christian Nodal durante la ceremonia de esta famosa entrega cuando ellos, Camilo y David Bisbal, realizaron un homenaje a Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2020. Por su parte, Belinda ha estado alejada del ojo público desde que se dio a conocer el término de su noviazgo y compromiso matrimonial. Solo se hace presente a través de sus redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ángela Aguilar hace homenaje a Belinda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.