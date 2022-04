Ángela y Pepe Aguilar hablan de la polémica que rodea a la familia Ángela Aguilar y su padre Pepe abordaron en declaraciones a El gordo y la flaca el revuelo causado por las imágenes de la joven besándose con un hombre mucho mayor que ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica de la familia Aguilar parece no acabar. A pesar de que se fueron de vacaciones a Europa, el revuelo desatado por las imágenes de Ángela Aguilar con un supuesto novio mucho mayor les sigue persiguiendo. En declaraciones a El gordo y la flaca (Univision) en Nueva York, donde tiene unas presentaciones, la menor de la dinastía Aguilar envió un mensaje a todos aquellos que la han apoyado en medio de esta situación. "Los quiero más, y estoy muy feliz y agradecida. Estoy lista para lo que sigue este año, seguir sacando música y les agradezco por el apoyo", dijo. Angela Aguilar posa con vestido de su abuela Credit: IG Ángela Aguilar También insistió en que no cree que lo sucedido sea para hacerle daño. "No, yo creo que no; creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo, y que Dios los bendiga a todos". Incluso a quienes la han criticado, la joven Aguilar les envió sus mejores deseos. "Honestamente no, puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos", sostuvo. Angela Aguilar Premios de la radio 2021 Angela Aguilar en Premios de la Radio 2021 | Credit: Angela Aguilar/Instagram Por su parte, su padre Pepe también agradeció a quiene han apoyado a la familia. "Que los quiero mucho yo también a ellos… son cosas de la vida, si te metes a bailar flamenco tienes que saber mover el abanico". Ángela y Pepe Aguilar Ángela y Pepe Aguilar | Credit: Photo by John Parra/Getty Images for LARAS) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exponente del regional mexicano no quiso ahondar sobre el tema, pero insistió en que algún día hablará. "Es que no quiero hablar. No voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos", señaló. "Cuando tenga algo de qué hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito".

