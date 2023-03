La Lista VIP: gira de Ángela Aguilar, nueva temporada de De viaje con los Derbez y más propuestas interesantes ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Gira de Ángela Aguilar Ángela Aguilar anunció su gira Piensa en mí, su cuarto viaje en solitario por los Estados Unidos. La intérprete compartirá su prodigiosa voz y talento nato en un show en vivo, que acompañada de una producción de primer nivel. La gira de ocho ciudades comienza el viernes 2 de junio en Auditorium Theater en Chicago, IL, haciendo paradas a través de los Estados Unidos en ciudades como Nueva York, Las Vegas, Houston y más antes de terminar el sábado 24 de junio en Phoenix, AZ en Arizona Financial Theater. Los boletos ya están disponibles en LiveNation.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tercera temporada de De viaje con los Derbez La tercera temporada de la serie documental de comedia De viaje con los Derbez estrenará el próximo 7 de abril en Estados Unidos en VIX+ con dos nuevos episodios semanales.En esta nueva temporada la querida familia viajará a Jamaica, dejando que las cámaras documenten nuevamente sus dinámicas día a día, así como sus momentos más divertidos e íntimos durante esta aventura en la isla del Caribe. The Super Mario Bros Movie Basada en el videojuego que se popularizó en los años 80s, Universal Pictures trae a la pantalla grande la historia de Mario, un plomero que viaja a través de un laberinto subterráneo junto a su hermano, Luigi, evadiendo trampas y peleando contra villanos para salvar a una princesa. La película The Super Mario Bros Movie estrena el 7 de abril en salas de cine del país.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: gira de Ángela Aguilar, nueva temporada de De viaje con los Derbez y más propuestas interesantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.