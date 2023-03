Ángela Aguilar revienta las redes al mostrarse en diminuto bikini Con un sexy bikini, Ángela Aguilar deja atrás la imagen de la niña que inició cantando para dejar claro que ya es toda una sexy jovencita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Ángela Aguilar inició su carrera artística era sólo una niña; ahora ha crecido y se ha convertido en una linda jovencita de 19 años. Y si bien, se ha caracterizado por ser recatada y no mostrarse muy atrevida, ahora decidió lucir su escultural figura en un diminuto bikini negro que ha causado euforia. La hija menor de Pepe Aguilar dio a conocer unas imágenes donde se le ve en un yate en medio del mar disfrutando del agua y de la mencionada embarcación. "Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca", escribió para acompañar las fotografías que posteó en su cuenta de Instagram. "Estos ojos no lloran más por ti". Los internautas reaccionaron de inmediato a dichas instantáneas con una serie de halagos para la intérprete de "Tu sangre en mi cuerpo". ""Woooooooow, bellísima, encantadora y hermosísima sirena. Ángela eres un sol radiante lleno de energía vital, que irradia e ilumina todo lo que toca y todo su entorno por dónde precisa pasar. Eres Una Diosa", dijo un usuario "¿Pepe Aguilar te dio permiso de subir estas fotos?"; "Si tu belleza fuera minutos, serias. 10,000 lustros y un milenio"; "Eres tan bella como el paisaje"; "Que Curvas tan bonitas tienes Angelita, tengo 17 años y quisiera estar así de bella. Qué bonita y alegre te ves", y "¡¡¡Ese cuerpazooooo!!!", fueron otros comentarios. angela aguilar, cabello Credit: Instagram/Ángela Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes recordaron la polémica cuando la famosa dijo que tenía sangre argentina. "Qué bonitas se ven las playas argentinas"; "20% hija de Aquaman"; "¿Qué sangre traes ahora?"; "Clarito se ve que es Mar del Plata"; "Es Buenos Aires"; "Te perdono por decir cosas mensas pero es la última vez ¿ok?", y "Ese pez ya no cayó a sus 25% mexicanos", agregaron. Además, otros la criticaron por posar con poca ropa. "Ahora ya vas a enseñar para vender"; "Lo que tuvo que hacer para que el público la vuelva aceptar solamente enseñando quieren vender se ve que hasta el padre protector le dio permiso por que siempre lo tiene como monja bien cubierta"; "Ahora para que la perdonen los mexicanos anda mostrando su cuerpo", y "Ya que no vende boletos para el show ahora toca vender imagen", comentaron. Ángela Aguilar continúa ofreciendo presentaciones personales y el espectáculo familiar Jaripeo sin fronteras que se presentó hace unos días en la Ciudad de México.

