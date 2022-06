Ángela Aguilar en el ojo del huracán por reacción a comentario clasista: "Eso es de pobres" Una nueva polémica envuelve a Ángela Aguilar y aquí te damos todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Ángela Aguilar, a sus 18 años, ha sido reconocida por su talento como cantante y se ha posicionado como una de las representantes de música regional mexicana más importantes, de un tiempo a la fecha ha estado envuelta en diversas controversias. Sobre todo, a partir de que se dieron a conocer imágenes de la joven con un presunto novio; la situación fue tal, que salió públicamente a pronunciarse sobre el tema. Posteriormente, se le ha criticado por mostrar una actitud aparentemente grosera con algunas personas de servicio o por una actitud aparentemente presuntuosa con sus objetos de lujo. Justamente, ahora nuevamente está en el ojo del huracán por su reacción ante un comentario clasista. Todo ocurrió en un video que se dio a conocer un hombre llamado Diego Dreyfus en una historia de su cuenta de Instagram, donde se ve a la hija menor de Pepe Aguilar en un restaurante con su padre, Eden Muñoz y Dreyfus. La joven está preparando un postre conocido en México como raspado. El último le dice "oye Ángela, me diste un raspado ¡eso es de pobres!". La chica se rió ante el comentario, pero siguió concentrada en terminar de prepararlo. Ángela Aguilar Credit: Michael Tran/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hecho de la intérprete de "Dime cómo quieres" diera una supuesta muestra de apoyo ante lo que se ha considerado un comentario clasista, le han ocasionado una serie de críticas. "Esa tipa es un hígado, quién pide un raspado de 200 pesos en un restaurante mamador? Seguro tiene para pagar pero eso no le quita lo mamadora. Y además se rodea de parásitos como el Dreyfus, patético", dijo un usuario. "Bien que los pobres escuchan su tipo de canción"; "Esa gente tiene dinero Xq la gente pobre que es la que va y les da su dinero cada vez que compran un boleto. Viven muy bien y presumen la basura gracias a la ignorancia de los pobres", y "Lo dice el vago, vividor, mantenido y vende humo junto con la pendejita con cerebro de nuez", fueron otros comentarios. Ángela Aguilar ni algún otro miembro de su familia se han pronunciado al respecto.

