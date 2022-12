Ángela Aguilar en el ojo del huracán por decir que es 25% argentina Tras el triunfo de Argentina en la Copa Mundial Qatar 2022, Ángela Aguilar se pronunció al respecto, pero no fue bien visto su comentario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo 18 de diciembre, se llevó a cabo la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, donde los equipos de Argentina y Francia se disputaron, en una cerrada contienda el triunfo. En penales, la nación latinoamericana se colocó como la ganadora frente a sus rivales europeos. Ante ello, muchos famosos se pronunciaron por el triunfo. Entre ellas, Ángela Aguilar; sin embargo, desató una gran polémica tras asegurar que, además de mexicana, tiene parte argentina. "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 25% Argentina, 100% orgullosa", escribió en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Hoy todos somos más celestes que el cielo". Acompañó este texto con varias imágenes donde se le ve al interior de un avión, que parece ser privado, vestida con tonos azul y blanco, y una chaqueta amarilla; los cuales, son los colores característicos de la selección argentina. Los internautas reaccionaron con ataques hacia esa declaración de la intérprete de "Tu sangre en mi cuerpo". "Seamos realistas, Ángela es puro borlote, solo por conseguir seguidores es capaz de creerse algo que no es, en México solo la escuchan niñas precoces y solo se sabe una canción de 'La llorona', jajaja. Lástima que quiera llamar la atención con cosas que hablan mal de ella", dijo un seguidor. Angela Aguilar - The 23rd Annual Latin Grammy Awards - Red Carpet Angela Aguilar | Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces deja de lucrar con México y vete para allá"; "Ella sólo vive de la música regional mexicana, es nacida y criada en USA"; "Es una niña sin identidad como todos los influencers de hoy. Hacen lo que les haga vender. No olviden su clasismo en historias que sube, lo alarmante es que quieran otras morritas sin atención querer imitarla cuando ella se burla de su público"; "No manches ni una foto tienes relacionada al fútbol pero feliz que ganó Argentina. Nada más para los likes"; "Al parecer solo es mexicana cuando le conviene", y "Aaah, pero en sus conciertos hay nopales y cactus, a la 'mexicana'. Cuanta ridiculez. Pero tienes razón, no lo entendemos, que es un pretexto para colgarse de nuestra cultura y sacar dinero", agregaron. Los comentarios fueron tales, que su padre Pepe Aguilar salió en su defensa. "Es cierto……es Rusa, luego, luego se le nota", respondió. "Me cae que aquí muchos son puro pájaro, tiran la piedra y luego ya muy cool la esconden cuando les responden". La controversia llegó a tal punto, que la cantante se convirtió en motivo de memes. A diferencia de su padre, hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto.

