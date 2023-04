Ángela Aguilar se despide de Julián Figueroa cantando el tema "Julián" de Joan Sebastian: Mira el video Ángela Aguilar dio un sentido último adiós a Julián Figueroa cantando el tema "Julián" que le dedicó su padre Joan Sebastian. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Conmovida ante la muerte del cantante Julián Figueroa a sus cortos 27 años de edad, Ángela Aguilar le rindió tributo. En sus redes sociales, la hija de Pepe Aguilar cantó el tema "Julián" que Joan Sebastian compuso años atrás para su hijo, recién fallecido de un infarto. La cantante mexicoamericana de 19 años cantó el tema en su casa, sentada en su piano, y compartió el video en blanco y negro en sus redes sociales, con el mensaje: "Descansa en paz Julián" y el emoji de un corazón blanco. "Cuando eras niño Julián/ me pediste que escribiera/ una canción que dijera/ lo que yo siento por ti/ Y eso eso no es fácil Julián/ aunque escribí mil canciones/ Lo más bello del amor Julián/ se lleva en los corazones", se le escucha cantar a Ángela Aguilar. El tema fue una demostración de profundo afecto de Joan Sebastian para su hijo, fruto de su relación con Maribel Guardia. Si bien el cantautor mexicano y la actriz costarricense se separaron poco después de nacer Julián, Joan Sebastian estuvo presente en la vida de su hijo. Lamentablemente, al igual que sus hermanos mayores Trigo y Juan Sebastian Figueroa, Julián Figueroa murió trágicamente y a temprana edad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro emotiva estrofa de la canción dice: "Cuando eras niño, Julián/ Dios fue muy bueno conmigo/ Me dio el honor de ser, Julián/ De ser tu padre y tu amigo". Joan Sebastian dice que le dedica esta canción a su hijo para que la baile en su graduación y en su boda. "Yo también lo voy a estar celebrando/ desde algún rincón, te miraré bailando", dice el emotivo tema, que hoy cobra aún más significado. Angela Aguilar y Julian Figueroa Angela Aguilar y Julian Figueroa | Credit: Phillip Faraone/Getty Images; Mezcalent.com Sin duda Ángela Aguilar expresó, a través de la música, el sentimiento del más puro amor que Joan Sebastian un día quiso trasmitirle a su hijo. Que en paz descanse.

