Ángela Aguilar desbanca a Ana Bárbara y Chiquis Rivera en la entrega de Premios de la Radio La joven cantante se convirtió en la artista femenina más galardonada de la noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar está cosechando los frutos de su esfuerzo y arduo trabajo, escalando las listas de popularidad que la noche de este miércoles la convirtieron en la cantante femenina más galardonada de la entrega de Premios de la Radio. La joven cantante, hija de Pepe Aguilar, se llevó a casa tres de los cinco premios a los que estaba nominada, venciendo a Ana Bárbara, Chiquis, Carolina Ross, Edith Márquez y Natalia Jiménez, en la categoría de Artista Femenina del Año. "Muchísimas gracias, es un verdadero honor poder estar nominada junto a mujeres que yo he admirado desde niña. Las adoro, las quiero, las admiro, y espero que todas las niñas que nos están viendo ahorita, se den cuenta que nosotras también podemos", expresó Angela al recibir su premio que fue entregado por su hermano Leonardo Aguilar. "Este género es difícil, pero una mujer fuerte puede lograr muchas cosas. Esto va para ¡todas las mujeres!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angela Aguilar Premios de la radio 2021 Angela Aguilar en Premios de la Radio 2021 | Credit: Angela Aguilar/Instagram Su entrega y fortaleza es lo que ha mantenido a la joven cantante escalando hacia la cima y lo que la ha convertido en todo un orgullo para sus seguidores. Por primera vez en la historia de la premiación, los amantes de la música regional mexicana no pudieron decidir sobre su artista favorito y declararon un empate en la terna de Orgullo Latino, siendo Angela y el Grupo Firme, los que compartieron el galardón."[Estoy] muy agradecida. Si algo me enseñó mi papá es que hay que tomar pasos lentos, pero firmes", dijo al momento de recibir el premio. Angela Aguilar Premios de la Radio 2021 Angela Aguilar Premios de la Radio 2021 | Credit: Azteca Uno "[Estoy] muy agradecida. Si algo me enseñó mi papá es que hay que tomar pasos lentos, pero firmes", dijo al momento de recibir el premio. Angela no podía pasar desapercibido el apoyo de sus fanáticos y admitió que todos sus logros no serían posible sin sus "angelitxs". "Muchas gracias @premiosdelaradio por una noche maravillosa y por estos premios que sin mis angelitxs no serían posible. ¡Gracias por tanto cariño!", escribió en su cuenta de Instagram, tras la ceremonia. Por su parte, Grupo Firme, liderado por Eduin Caz, se coronó como el máximo ganador de la noche con cinco premios bajo el brazo, en la ceremonia que destaca lo mejor y más pegado de la música regional mexicana.

