Ángela Aguilar debuta vendiendo tacos y quesadillas: "Voy a renunciar a ser cantante" La menor de la dinastía Aguilar, Ángela, parece haber encontrado una nueva profesión; hasta consideró ¡dejar de cantar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia Aguilar tiene un gusto particular por la comida mexicana; por ello, son clientes asiduos de un lugar de comida ubicado en Los Ángeles, California, que lleva por nombre Teddy's Red Tacos. Para no perder la costumbre, algunos integrantes de esta famosa dinastía decidieron ir a probar las delicias del lugar con motivo del cumpleaños de Pepe. Sin embargo, Ángela quiso ir más allá y se metió directo al camión de comida para ser testigo de cómo preparan la comida. "¿Vas a ser cajera?", se escuchó a lo lejos en el video que Pepe Aguilar dio a conocer en su canal de YouTube. Los cocineros no dudaron en explicarle a los famosos cada una de sus especialidades en el menú que está compuesto por "quesadillas, gorditas y tacos", entre otros. La joven cantante comenzó a recibir pedidos de los clientes y, posteriormente, a preparar los pedidos para entregárselos a miembros de su familia que no dejaban de exigirle que fuera más rápida en su servicio. "Me encanta, yo quiero trabajar aquí", expresó Ángela Aguilar. "Ya voy a renunciar a ser cantante". Ángela Aguilar Credit: Michael Tran/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después también Leonardo se animó a seguir los pasos de su hermana y preparaba tacos al tiempo que los degustaba; mientras tanto, Aneliz, la hermana mayor, aseguraba que se iba a burlar de la más pequeña tal como ella lo hacía cuando trabajaba en un restaurante. "Me encanta aquí", repetía Ángela. Al final, Ángela Aguilar prefirió seguir con el canto, pero disfrutó cada momento en esta nueva actividad. Quizá si decide retirarse podría vender tacos como en esta ocasión.

