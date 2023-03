Ángela Aguilar de luto por la muerte de un importante familiar Este fin de semana falleció una persona muy especial para Ángela Aguilar y ahora sufre su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocidos que los abuelos maternos de Ángela Aguilar, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, fallecieron en 2020 y 2007, respectivamente. Como ambos eran cantantes y actores la noticia de su muerte fue pública. Sin embargo, poco se habla de los abuelos de la joven por parte de su madre Aneliz Álvarez Alcalá, se tratan de Eva Mendoza y Adrián Álvarez. Ahora, se da a conocer que Adrián Álvarez falleció el pasado sábado 25 de marzo de 2023, durante un viaje a Acapulco, Guerrero, en México. Fue su hija, Aneliz, quien dio a conocer el deceso, pero sin ofrecer mayores detalles. "El más triste recuerdo de Acapulco", escribió en su cuenta de Instagram. "Descansa en paz papá". Acompañó el texto con una imagen donde se ve a la madre de la intérprete de "Dime cómo quieres" de adolescente y está sentada al lado de su padre. Otra con una cruz con el cielo de fondo y una más donde Adrián Álvarez está de perfil siendo más joven. "Vuela alto, guapo abuelo", mencionó por su parte Ángela Aguilar. Además, en su cuenta de Twitter puso una carita triste con símbolo. Ángela Aguilar Ángela Aguilar | Credit: Armando Mota/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven cantante recibió muestras de apoyo por parte de los internautas. "Lo siento mucho, que tristeza más grande. Un gran abrazo para toda la familia"; "Mi mas sentido pésame, Ángela, y que en paz descanse tu abuelo"; "Mucha fuerza y un gran abrazo"; "No desmayes, no desfallezcas. A veces sentimos que cuando perdemos a alguien especial es un dolor irreparable. Lo siento mucho"; "Todo el ánimo del mundo para ti", y "Ánimo que la vida es demasiado corta para estar triste; mejor vivamos hoy como si fuera el último día", fueron algunos comentarios. De momento, no hay mayor información al respecto. Quizá, más adelante, Ángela Aguilar o algún otro miembro de la famosa dinastía hable públicamente al respecto.

