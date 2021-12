Ángela Aguilar asegura machismo "está en la sangre de los mexicanos" La hija de Pepe Aguilar realizó algunas declaraciones que algunos consideran controversiales. Habló de la pobreza en su país y reveló que Carlos Slim es como un tío para ella, entre otras muchas cosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La joven y talentosa Ángela Aguilar dio una entrevista al medio español El País en el que habló sin tapujos acerca de México y realizó algunas declaraciones que están dando mucho que hablar en las redes, después de haber triunfado con su cambio de look. La exitosa hija de Pepe Aguilar expresó que "México es muy rico en muchas cosas y muy pobre en otras. No nos ha ayudado estar al lado de Estados Unidos con las drogas y las armas". También habló sin censura acerca de su postura frente al machismo: "Estoy extremadamente a favor de los derechos humanos, del derecho a poder ser quien se quiera ser. México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos y a mí se me hace súper mal". También reveló que: "México es abundante en muchas cosas, tradiciones, valores, familia. Nos hace falta mucho apoyo e iniciativa para poder sacar a los niños de las calles. Yo grabé un video de una niña a la que su padre la quiere casar con un hombre muy mayor, y yo que creía que sabía los problemas de México… Y aún sigo en shock. He conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles". Angela Aguilar Credit: IG Angela Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero yo todo lo regreso a la conciencia", continuó. "Dinero hay en México, una de las personas más ricas del mundo vive aquí, Carlos Slim, que es como mi tío". Después de reiterar que Slim era como un tío para ella, recordó que: "Dinero no nos hace falta, ganas tampoco, conciencia sí y aprender y seguir aprendiendo y tratar de crecer y ayudar, y el futuro son los niños y hay que dejarles un buen futuro". Angela Aguilar posa con vestido de su abuela Credit: IG Ángela Aguilar Y así habló del futuro, el día que se retire de la música: "Voy a España como dos veces al año, me encanta y cuando sea mayor me quiero retirar en España, no sé si en Granada, que me fascina". La joven estrella cuenta con un muy merecido éxito y siempre ha mostrado un gusto por la moda, algo que le ha convertido en toda una influencer para su generación.

