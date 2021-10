Ángela Aguilar conoce la responsabilidad de ser parte de una importante dinastía: "Cuido mucho mis acciones" Con 18 años, Ángela Aguilar es un referente de la música y, además, es miembro de la familia Aguilar; por ello, carga sobre sus hombros una gran responsabilidad personal y con el público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con tan solo 18 años, Ángela Aguilar se ha posicionado como un referente de la música regional mexicana. Justamente, su fama y ser miembro de la importante dinastía Aguilar implican una serie de compromisos de los que la cantante está consciente. "Es un gran responsabilidad, pero al mismo tiempo un gran honor. Tengo que cuidar muy bien con qué productos la gente me asocia, que música saco, que artistas escucho", mencionó a People en Español. "Creo que tener una base tan grande de tamaño [como mi familia] aunque soy tan chiquita de edad [implica muchas cosas]. Por eso, me asocio con marcas y personas que me gusta su mensaje", agregó. "Debo tener mucho cuidado con las cosas que hago porque, evidentemente, tengo mucha gente que me está viendo, que me está buscando como un ejemplo. Lo tomo con mucha responsabilidad y cuido mucho mis acciones. Cuido mucho con quién me junto, con quien colaboro y siempre trato de hacer algo bien, mejorar algo y cambiar el mundo para bien". En esa búsqueda llevar a cabo actos que aporten algo, la intérprete de "Tu sangre en mi cuerpo" se unió a una campaña, con la marca de refrescos Manzanita Sol, titulada La caravana del más allá que pretende llevar la tradición mexicana de el Día de los Muertos "a las calles de Los Ángeles" y a Estados Unidos. Así, dicha iniciativa se realiza en dos sentidos. Primero una flotilla de autos conocidos como Vocho VW, que fuera el emblemático taxi mexicano, obsequiará a los consumidores pan de muerto y tarjetas de regalo que serán canjeados en diversos restaurantes de dicha ciudad californiana para que puedan disfrutar de la auténtica comida mexicana. angela aguilar besame mucho amazon music Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Segundo, se ofrecerán apoyos económicos para ayudar a pequeñas empresas que sean propiedad de latinos. La caravana del más allá se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre, a las 11:00 a.m. y 12:00 p.m. "Necesitamos esa representación de nuestra cultura", Ángela Aguilar "Siento que necesitamos esa representación de nuestra cultura por todos lados. Si empezamos en los supermercados o con La caravana del más allá, qué bueno. Los niños México-americanos se necesitan sentir representados; por eso estamos haciendo esto", concluyó. Mientras tanto, Ángela Aguilar se prepara para asistir a los Premios de la Radio donde tiene cuatro nominaciones.

