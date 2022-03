Ángela Aguilar confiesa que se enamoró de un conocido galán de telenovelas A sus 18 años, Ángela Aguilar tiene una lista de amores platónicos como cualquier joven de su edad Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 18 años, Ángela Aguilar tiene una lista de amores platónicos como lo ha tenido casi todo el mundo. Ahora, la cantante de regional mexicano no tuvo pena en decir cuáles fueron los famosos de los que se enamoró. ¡Y muchos no lo han podido creer! Los internautas han viralizado el video del momento en que la menor de la dinastía Aguilar se confiesa en el programa Herencia de familia: Los Aguilar, donde sin ningún tipo de pena reveló los nombres de dos de sus príncipes azules. Cuando le preguntaron si tenía algún amor platónico, esta respondió: "A ver quién… pues es que no me sé los nombres de los actores. Yo te puedo contar que de chiquita estaba enamorada de William Levy", dijo. Después de una pausa, la joven mencionó otro de sus amores de la infancia: "Y de Pablo Montero también, es que yo tenía como 8 años, y lo veía cantar y era lo máximo". Cuando Montero vio esta declaración, reaccionó con mucho respeto y le envió saludos a ella y a su padre Pepe Aguilar. "Te quiero compadre. Gracias Angela", escribió al compartir el video en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento se desconoce si Levy supo de la declaración de Aguilar, y si tiene alguna respuesta para darle. Por ahora no se le conoce pareja a Aguilar, pero lo que sabemos es que la cantante es una mujer que sabe lo que quiere y cómo quiere que la traten. En varias ocasiones se ha declarado en contra del machismo que hay en México. "México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos y a mí se me hace súper mal", dijo al diario El País.

