Tras rumores de noviazgo, Ángela Aguilar comparte romántica foto con su gran amor Después de unos días complicados para la cantante de 18 años, finalmente ha reaparecido feliz, ilusionada y celebrando el amor por todo lo alto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días no han sido precisamente los mejores para Ángela Aguilar. La supuesta filtración de unas imágenes en actitud cariñosa con el compositor de música regional mexicana Gussy Lau, según algunos su pareja, le obligó a salir a la palestra y hacer un video-comunicado. En él, la cantante compartía su dolor por la violación de uno de los mayores derechos de los individuos, la privacidad, y reprochó "el abuso de confianza" del que fue víctima. Una semana después del disgusto y con todo más digerido, la hija de Pepe Aguilar ha reaparecido en sus redes desde París, donde se ha escapado con su familia para pasar unos días de vacaciones. Desde la ciudad del amor es que Ángela ha compartido una de sus fotos más amorosas y esperadas hasta el momento arropada por el amor más grande de todos. No han hecho falta palabras para esta imagen que ha enternecido a sus seguidores. Ángela Aguilar Ángela Aguilar | Credit: Mezcalent La instantánea de la intérprete de "Ahí donde me ven" es junto a su más grande apoyo en estos momentos, Aneliz Álvarez, su mamá. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Madre e hija posaron felices y unidas, dejando claro que no hay rumor, situación ni problema que no pueda ser solventado con la unión familiar. En este caso, con el hombro de su progenitora, siempre al pie del cañón. Ya el pasado mes de octubre, con motivo de los 18 años de Ángela, su mami le dedicó uno de esos mensajes que se quedan grabados a fuego. Un consejo de madre a hija que se adelantaba a lo que parecía que estaba por venir. "Lo que hay detrás o adelante de ti nunca será tan importante como lo que tienes adentro. No dejes que nadie corte tus alas, vuela y siéntete orgullosa de tu vuelo. Habla y siéntete orgullosa de tus palabras, canta y llénanos el alma cada vez. Recuerda que el mundo se aparta cuando ve a una mujer que sabe a dónde va", le dedicó Aneliz hace apenas unos meses. Parece que Ángela ha puesto en práctica las palabras de su madre ya que, a pesar del dolor vivido, la joven ha decidido no darle espacio a lo negativo y sonreírle a todo lo bonito que tiene en su vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras rumores de noviazgo, Ángela Aguilar comparte romántica foto con su gran amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.