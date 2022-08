"Me quité dos costillas": Ángela Aguilar explica esa cinturita de avispa Ángela Aguilar tiene una cinturita de ensueño, pero... ¿es natural?, ¿cómo lo logra? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar Ángela Aguilar | Credit: Omar Vega/FilmMagic Sobrada de talento, Ángela Aguilar también ha cautivado a su público con su figura. La verdad es que la hija de Pepe Aguilar tiene una cinturita de ensueño, pero... ¿es natural?, ¿cómo lo logra? Uno de los que se han preguntado por qué la jovencita de 18 años tiene una cintura tan perfecta es el periodista Jomari Goyso, por lo que no dudó en mencionarle el tema a la mexicana. "Me asusta esa cintura", le dijo Goyso cuando compartió recientemente junto a la cantante y su familia. No obstante, ella le dio una respuesta que ha puesto a todos a pensar. ¿Será que se quitó una costilla, como se piensa que hizo Thalía? "Me quité dos costillas, obvio. No, no digas, porque luego me van a estar ahí diciendo", respondió en broma la joven. Muchas fueron las personas que en el mensaje de Goyso le dejaron sus halagos a Aguilar: "Esa niña es sumamente bella y no hablo sólo de su físico, hablo de su aura y toda la esencia que proyecta ❤️"; "ella es maravillosa 😍😍❤️👏👏👏👏amo su voz ❤️"; "qué linda esa niña 😍😍😍 llegará muy alto 🙌❤️❤️❤️"; "me encanta esa niña...su voz, sus shows y sus outfits😍", le dijeron. Ángela Aguilar Ángela Aguilar | Credit: Omar Vega/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos no se le conoce pareja la intérprete de "En realidad", quien hace unos meses estuvo involucrada en un pleito con su supuesto novio Gussy Lau, quien dio declaraciones y puso a circular fotos íntimas de ambos que afectaron mucho a la joven cantante. "Me duele haber afectado mi imagen de esta forma. Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma. Muchos pueden argumentar 'fue una foto nada más'; sí, si fue una foto nada más, pero esto va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de poder escoger que anuncio o que no anuncio, que digo que no digo, que saco que no saco", dijo Aguilar a sus seguidores en medio de la polémica.

